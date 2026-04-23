FdI attacca | Gestione in evidente affanno

Il partito di estrema destra ha criticato la gestione finanziaria di un ente pubblico, sostenendo che si trovi in grave difficoltà. Secondo quanto affermato, la situazione viene sostenuta solo da ingenti interventi di liquidità provenienti dalla Regione, necessari a coprire deficit strutturali che non sembrano più essere di natura temporanea. La descrizione dipinge un quadro di fragilità amministrativa e problemi di stabilità economica.

Una fotografia che "non lascia spazio a interpretazioni" e ritrae "una gestione finanziaria in affanno, che si regge esclusivamente grazie a massicce iniezioni di liquidità da parte della Regione per coprire buchi strutturali che non possono più essere considerati congiunturali". Così Fratelli d’Italia commenta la recente delibera attraverso la quale la Corte dei conti ha mosso vari rilievi al bilancio 2024 dell’Ausl dopo aver messo sotto la lente, nei mesi scorsi, anche il consuntivo 2023. "Ciò che preoccupa di più è il mancato raggiungimento sistematico degli obiettivi di budget: dalla spesa farmaceutica ospedaliera a quella per i...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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