Scuole e cantieri studenti in attesa di risposte | Il Grigoletti simbolo di una gestione in affanno

Il Liceo Grigoletti, teatro di lavori ancora incompleti, si trova nel cuore di un dibattito acceso tra studenti e insegnanti, che chiedono risposte concrete. La scuola, infatti, rappresenta spesso un punto critico nelle amministrazioni locali, ma questa volta il problema si fa più evidente: i lavori di ristrutturazione sono in ritardo e gli studenti si trovano a frequentare ambienti non ancora pienamente sicuri. La situazione si aggrava con l’incertezza sulle tempistiche di completamento, mentre i ragazzi continuano a seguire le lezioni tra scaffali di materiali e impalcature.

La situazione emersa al Liceo Grigoletti riporta al centro dell’attenzione un tema che troppo spesso viene affrontato solo in caso di emergenza: la gestione dell’edilizia scolastica sul nostro territorio. Le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi — tra lavori di ristrutturazione incompleti, cantieri esterni problematici e spazi interni ancora da sistemare — impongono una riflessione approfondita sulla capacità dell’amministrazione di pianificare e coordinare interventi fondamentali per la sicurezza e la qualità della vita scolastica. È doveroso riconoscere il lavoro del personale tecnico e amministrativo dell’Ente di decentramento regionale (EDR), che opera con competenza e professionalità.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Gli studenti del liceo Grigoletti si sono uniti in un progetto solidale promosso dall'associazione Hapa Tuko, contribuendo alla costruzione di una scuola in Perù.

Per paura dell’infestazione di topi, oltre 500 studenti del liceo Grigoletti di Pordenone hanno deciso di scioperare.

