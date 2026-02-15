Scuole e cantieri studenti in attesa di risposte | Il Grigoletti simbolo di una gestione in affanno
Il Liceo Grigoletti, teatro di lavori ancora incompleti, si trova nel cuore di un dibattito acceso tra studenti e insegnanti, che chiedono risposte concrete. La scuola, infatti, rappresenta spesso un punto critico nelle amministrazioni locali, ma questa volta il problema si fa più evidente: i lavori di ristrutturazione sono in ritardo e gli studenti si trovano a frequentare ambienti non ancora pienamente sicuri. La situazione si aggrava con l’incertezza sulle tempistiche di completamento, mentre i ragazzi continuano a seguire le lezioni tra scaffali di materiali e impalcature.
La situazione emersa al Liceo Grigoletti riporta al centro dell'attenzione un tema che troppo spesso viene affrontato solo in caso di emergenza: la gestione dell'edilizia scolastica sul nostro territorio. Le difficoltà riscontrate negli ultimi mesi — tra lavori di ristrutturazione incompleti, cantieri esterni problematici e spazi interni ancora da sistemare — impongono una riflessione approfondita sulla capacità dell'amministrazione di pianificare e coordinare interventi fondamentali per la sicurezza e la qualità della vita scolastica. È doveroso riconoscere il lavoro del personale tecnico e amministrativo dell'Ente di decentramento regionale (EDR), che opera con competenza e professionalità.
