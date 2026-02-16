Simonelli attacca | Protocollo Var assurdo Inter-Juve? Errore evidente

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, critica il protocollo Var dopo aver visto l’errore nel match tra Inter e Juventus. Secondo lui, le regole attuali sono insensate e portano a decisioni sbagliate. Durante l’ultimo turno, Simonelli ha osservato un intervento arbitrale che ha influito sul risultato finale, evidenziando come le procedure non siano adeguate a garantire giustizia.

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli interviene con parole nette sul tema arbitrale, tornando sull'episodio più discusso dell'ultimo turno. «Il protocollo Var è assurdo – ha dichiarato Simonelli – chiediamo da tempo di rivedere la questione delle ammonizioni». Una presa di posizione chiara, che riapre il dibattito sull'utilizzo della tecnologia e sui margini di intervento consentiti agli arbitri. Il numero uno della Lega è poi entrato nel merito del caso Inter-Juventus: «È chiaro a tutti che quello di Inter-Juve sia stato un errore evidente: non l'ha messo in discussione nessuno dei presenti».