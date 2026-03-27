Allarme bug su FC 26 | EA Sports disabilita d’urgenza una modalità e i suoi obiettivi!

Un problema tecnico ha causato la disabilitazione temporanea della modalità No Rules Cup in EA SPORTS FC 26. La società ha deciso di sospendere urgentemente questa funzione e i relativi obiettivi, coinvolgendo così gli utenti che partecipano a questa competizione. La decisione è stata presa nelle ultime ore, a seguito di un guasto che ha interessato uno dei contenuti più popolari del momento.

Brutte notizie per gli appassionati della modalità Club in EA SPORTS FC 26. Nelle ultime ore, un problema tecnico ha costretto gli sviluppatori a intervenire drasticamente su uno dei contenuti più divertenti e seguiti della settimana: la No Rules Cup (Coppa Senza Regole). Ecco tutti i dettagli sulla sospensione e cosa aspettarsi. Cosa è successo: Obiettivi bloccati. Tutto è nato dalle segnalazioni di moltissimi utenti che, pur giocando e vincendo le partite nella coppa speciale, non vedevano avanzare i progressi nel gruppo di Obiettivi dedicato. In pratica, la sfida non “tracciava” i risultati, rendendo impossibile riscattare i premi previsti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Allarme bug su FC 26: EA Sports disabilita d’urgenza una modalità e i suoi obiettivi! Articoli correlati EA Sports FC 26, i migliori giovani difensori centrali da comprare in modalità carrieraCostruire una formazione vincente in modalità carriera in EA Sport FC 26 è questione di conoscenza, di tempismo e di gestione dell’economia. Leggi anche: Guida Definitiva agli ICON Swaps – EA SPORTS FC 26 DUE BUG CLAMOROSI ! | COME FARE EVO E OBIETTIVI VELOCEMENTE | FC26