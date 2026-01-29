FC 26 Stagione 5 | Guida al Pass Francia 98 tra icone e premi Premium

La nuova stagione di Ultimate Team si concentra sul mondiale del 98, con un Pass che include 30 livelli da completare. I giocatori possono sbloccare premi e icone legate a quel grande torneo, rendendo l’esperienza più semplice e veloce rispetto al passato. Gli aggiornamenti puntano a coinvolgere più utenti, offrendo un percorso più diretto e meno complesso.

La nuova stagione di Ultimate Team celebra il mito del mondiale Francia 98 con un Pass rinnovato, più snello e strutturato su soli 30 livelli. La grande novità di questa stagione è il debutto della doppia corsia: un percorso Base gratuito per tutti e un percorso Premium (sbloccabile con 500 FC Points) che raddoppia i premi e aggiunge contenuti esclusivi. Struttura del Pass: 30 Livelli di Calcio Mondiale. A differenza delle stagioni canoniche da 40 livelli, la Stagione 5 accorcia le distanze. Il tema World Tour domina la progressione, offrendo una serie di oggetti che richiamano l’atmosfera dello storico torneo del 1998. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

