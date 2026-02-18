Trentino orso ferisce cane e assalta fattoria didattica | allerta fauna selvatica e misure di sicurezza in atto

Un orso nel Trentino ha aggredito un cane e ha fatto irruzione in una fattoria didattica, causando paura tra i residenti e riaccendendo il dibattito sulla presenza della fauna selvatica in zona. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando l’animale si è avvicinato alle proprietà agricole, probabilmente attirato dal rumore o dal cibo lasciato all’aperto. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno rafforzato le misure di sicurezza per evitare altri incontri pericolosi.

Orso ferisce un cane e assalta una fattoria didattica nel Trentino: allerta e dibattito sulla gestione della fauna selvatica. Un giovane orso ha creato sgomento nella frazione di Toss, nel comune di Ton, in Trentino, ferendo un cane di proprietà dei gestori di una fattoria didattica e razziando pollai e conigli. L'episodio, verificatosi tra il fine settimana scorso e la notte tra il 16 e il 17 febbraio, riaccende il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica in una regione dove la presenza di orsi è in costante aumento. Il cane ferito e la razzia notturna. La vicenda ha preso una piega preoccupante quando l'orso si è imbattuto in Maia, il cane della famiglia Fedrizzi, proprietaria della fattoria didattica Golden Pause.