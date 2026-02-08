Teramo tasso vittima di un investimento stradale | indagini e allerta sulla sicurezza della fauna selvatica

Questa mattina a Teramo, un tasso è stato trovato senza vita vicino allo svincolo di Teramo Est. Sembrerebbe che sia stato investito da un’auto, ma le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica. La presenza di fauna selvatica in zone di grande traffico come questa preoccupa gli abitanti e i residenti chiedono maggiore attenzione alla sicurezza degli animali.

Un tasso è stato trovato morto sulla Teramo mare, nei pressi dello svincolo Teramo Est, vittima di un investimento stradale. L'accaduto, che potrebbe risalire alla notte scorsa, ha immediatamente mobilitato le forze dell'ordine locali e i servizi veterinari, sollevando interrogativi sulla sicurezza della fauna selvatica in un'area sempre più trafficata. La scoperta, avvenuta in pieno giorno, ha interrotto la quiete di una zona che, pur essendo periferica, è soggetta a un flusso costante di veicoli, soprattutto nelle ore di punta. La dinamica dell'accaduto resta ancora da chiarire nei dettagli, ma l'intervento tempestivo della Polizia Locale, coordinato dal vigile ecologico Vincenzo Calvarese, ha permesso di avviare le prime indagini e di assicurare la rimozione della carcassa.

