Ecco le risposte alle domande suscitate dal trailer di Dune 3. Il teaser mostra nuovamente Paul Atreides, mentre il nome di Marty Supreme non viene più menzionato. Il trailer conferma che la trilogia di Denis Villeneuve si concluderà con elementi sorprendenti e scenari epici, mantenendo la promessa di una rappresentazione fedele alla serie di Frank Herbert.

Bentornato Paul Atreides (e addio, Marty Supreme). Il primo teaser trailer di Dune 3 è uscito e sembra che la conclusione della trilogia di Denis Villeneuve sarà strana ed epica come la serie di Frank Herbert merita. Per ora abbiamo solo due minuti e mezzo di filmato su cui riflettere, ma c'è comunque molto da analizzare per chi, come me, è un grande esperto di Dune. In passato, ho affrontato domande pressanti come "Quindi, la spezia è il prodotto della merda dei vermi giganti? " e "Che cos'è Dune: Prophecy? ". Ora, vi offro un'introduzione più o meno priva di spoiler su cosa aspettarsi dal prossimo film di Timothée Chalamet nei panni del Kwisatz Haderach. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutte le risposte alle domande che vi siete fatti guardando il trailer di Dune 3

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