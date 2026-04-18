Un uomo coinvolto in questioni legali ha dichiarato di aver chiesto a un collega di riferire una verità durante una riunione in commissione. Ha aggiunto che, nonostante ciò, alcuni media dell’area di centrodestra continuano a criticarlo pubblicamente. La sua difesa si basa sulla richiesta di chiarezza rivolta a un altro membro del gruppo di lavoro. La vicenda coinvolge anche dichiarazioni e reazioni provenienti da varie testate giornalistiche.

"Tenuto conto che gli organi di stampa dell’area di centrodestra continuano ad attaccarmi per una conversazione con Natoli, insinuando un accordo fraudolento, mi trovo costretto a ripetere ancora una volta a chi fa finta di non capire quanto ho già pubblicamente dichiarato, anche in trasmissioni televisive. Alla riunione del 14 luglio 1992 parteciparono quasi tutti i magistrati della Procura di Palermo. Nessuno dei presenti ha mai affermato che in quella riunione non si parlò dell’archiviazione nei confronti di alcuni indagati del procedimento mafia-appalti. E’ dunque una fake news affermare che non se ne parlò e che Borsellino non fu informato".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scarpinato si difende: "A Natoli chiedevo di riferire una verità in commissione"

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