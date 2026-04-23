Fascicolo sanitario elettronico nel Lazio adesioni ferme ma Rocca accusa i cittadini | Temono per la privacy

Nel Lazio, soltanto il 10% dei cittadini ha aderito al fascicolo sanitario elettronico. Il presidente regionale attribuisce questa bassa adesione ai timori dei cittadini riguardo alla privacy. L’opposizione critica questa posizione, sottolineando altre motivazioni dietro il rifiuto del servizio. La questione rimane al centro di un dibattito tra chi difende l’adozione digitale e chi esprime preoccupazioni sui rischi di sicurezza.

Nel Lazio solo il 10% dei cittadini usa il fascicolo sanitario elettronico. Rocca parla di timori sulla privacy, ma l’opposizione attacca. D'Amato: "Manca la comunicazione".🔗 Leggi su Fanpage.it

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