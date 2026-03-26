In regione, circa il 50% degli abruzzesi si è iscritto al portale Abruzzo sanità online e utilizza i servizi digitali disponibili. Attualmente, l’obiettivo di raggiungere i target per il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) è stato conseguito, ma si rende necessario promuovere ulteriormente l’informazione e la formazione per incrementare le adesioni e il rilascio del consenso.

Circa la metà degli abruzzesi è iscritta al portale Abruzzo sanità online e usufruisce dei servizi messi a disposizione dalla rivoluzione digitale iniziata in regione, ma va aumentato il numero di coloro che rilasciano il consenso per il Fascicolo sanitario elettronico (Fse). Fascicolo su cui la Regione ha già raggiunto tutti i target ministeriali perché funzioni. Un percorso, quello avviato, reso possibile dai circa 16 milioni di fondi pnrr assegnati all’Abruzzo per il potenziamento del Fse (Missione 6). Ora l’impegno dell’ente e delle Asl è far sì che il numero di adesioni aumenti considerevolmente, abbattendo i timori di chi sarebbe restio a dare accesso alla propria storia clinica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - VIDEO| Raggiunti i target per il Fascicolo sanitario elettronico (Fse): ora informazione e formazione per aumentare le adesioni

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