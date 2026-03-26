Fascicolo sanitario elettronico | in vigore dal 31 marzo nuove modifiche ma i cittadini a usarlo restano pochi

Da ilfattoquotidiano.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 marzo è attiva la fase finale del fascicolo sanitario elettronico, introdotta con nuove modifiche. Nonostante le novità, sono ancora pochi i cittadini che utilizzano regolarmente questa piattaforma digitale. La sua implementazione, avviata da tempo, continua a incontrare difficoltà nell'adozione da parte dell’utenza. La situazione attuale evidenzia un basso coinvolgimento tra gli utenti rispetto alla piena operatività del sistema.

Entra in vigore a partire dal 31 marzo la fase operativa finale del fascicolo sanitario elettronico (FSE). La scelta mira a digitalizzare completamente il sistema sanitario nazionale entro giugno 2026. Nonostante le esistenti differenze territoriali e l’ancora scarso utilizzo dei cittadini, questa nuova modalità risulta essere un passo decisivo per ottenere una sanità più moderna e accessibile. Il Messaggero spiega come il fascicolo sanitario elettronico sia capace di raccogliere dati e documenti clinici di ogni cittadino, così da formare una memoria completa della propria storia sanitaria. Proprio grazie a questa nuova modalità, medici e strutture possono accedere molto più rapidamente a informazioni aggiornate, con un conseguente miglioramento di diagnosi, trattamenti e cure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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