Fascicolo Sanitario 2.0 | piano da 50 milioni per rivoluzionare il digitale

Il governo ha annunciato un investimento di 50 milioni di euro per il progetto Fascicolo Sanitario 2.0, che mira a rinnovare il sistema digitale sanitario. La società incaricata di gestire il piano, chiamata Integra Solutions, ha il compito di completare le operazioni entro giugno. L’obiettivo è rendere più efficiente l'accesso e la gestione delle informazioni sanitarie online.

? Cosa sapere Integra Solutions gestisce piano da 50 milioni per il Fascicolo Sanitario 2.0 entro giugno.. L'obiettivo è superare il 27% di utilizzo nazionale tramite campagne su YouTube e Google.. L’agenzia forlivese Integra Solutions, guidata da Francesco Ferro, gestisce la nuova campagna digitale per il Fascicolo Sanitario 2.0 che punta a raggiungere 50 milioni di utenti attraverso motori di ricerca e canali video come YouTube entro giugno prossimo. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha affidato questo compito cruciale alla realtà di Forlì con l’obiettivo di colmare un divario tecnologico che preoccupa le istituzioni. Sebbene il Fascicolo Sanitario Elettronico sia nato come risposta necessaria durante l’emergenza pandemica, oggi deve evolversi in un pilastro strutturale della sanità nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fascicolo Sanitario 2.0: piano da 50 milioni per rivoluzionare il digitale Notizie correlate Fascicolo sanitario digitale al 2026: cittadini disinformati, territori disallineatiEntro il 31 marzo obbligo di trasmissione dei referti al Fse: investimenti Pnrr e obiettivi di semplificazione si scontrano con scarso utilizzo,... Sanità digitale, l’ASP di Vibo fa scuola: al via i corsi sul Fascicolo sanitario elettronicoUn investimento strategico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) porta la sanità calabrese all’avanguardia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: come cambia la sanità digitale dopo il PNRR; Corso sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0; FSE 2.0, tecnologia e consapevolezza: il ruolo del medico nella gestione del dato; Flop della sanità digitale nel Lazio: quasi nessuno usa il fascicolo elettronico. La Regione corre ai ripari. Integra Solutions promuove il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 sul digitalNuovo incarico per l’agenzia guidata da Francesco Ferro, scelta dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Governo. Intanto, il new business e l'alto tasso di fidelizzazione dei clienti sping ... engage.it Fascicolo sanitario elettronico: cosa cambia dal 31 marzo per medici e pazientiDal 31 marzo 2026 il fascicolo sanitario elettronico 2.0 entra a regime: scopri tutte le novità su documenti disponibili, aggiornamenti rapidi e regioni. gazzetta.it Semplificare la gestione della tua salute è possibile… e ti fa risparmiare tempo. Con il Fascicolo Sanitario Elettronico hai documenti, ricette e servizi sempre con te, senza code e senza spostarti. Quando vuoi, dove vuoi. Scopri di più nel link: https://s - facebook.com facebook