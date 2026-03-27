Entro il 31 marzo 2026, tutti i professionisti sanitari italiani saranno obbligati a trasmettere i documenti clinici in formato digitale al Fascicolo Sanitario Elettronico. Questa data rappresenta un obiettivo importante nel processo di digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, coinvolgendo ospedali, studi privati e professionisti di diverse specialità. La normativa mira a uniformare e semplificare la gestione delle informazioni cliniche sul territorio italiano.

Entro il 31 marzo obbligo di trasmissione dei referti al Fse: investimenti Pnrr e obiettivi di semplificazione si scontrano con scarso utilizzo, consenso limitato e forti differenze regionali tra servizi e accesso C'è una data che l'Italia sanitaria dovrebbe segnare in rosso: il 31 marzo 2026. Entro quel giorno, ospedali, poliambulatori, studi privati, dentisti, fisioterapisti - chiunque produca un referto - dovrà trasmettere i documenti clinici in formato digitale al Fascicolo Sanitario Elettronico. Seicento dieci milioni di euro investiti, una scadenza Pnrr alle porte, l'ambizione di dare a ogni cittadino una memoria clinica consultabile e sicura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Fascicolo sanitario digitale al 2026: cittadini disinformati, territori disallineati

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