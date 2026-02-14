Sanità digitale l’ASP di Vibo fa scuola | al via i corsi sul Fascicolo sanitario elettronico

L’ASP di Vibo ha avviato i corsi sul Fascicolo sanitario elettronico, perché vuole migliorare i servizi digitali per i pazienti. L’ente ha deciso di investire risorse del PNRR per formare il personale e diffondere l’uso delle tecnologie digitali in sanità. Un passo importante che coinvolge medici, infermieri e operatori sanitari, per rendere più efficienti le pratiche quotidiane.

Sanità Digitale, Vibo Valentia Apre la Strada: Al Via i Corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Un investimento strategico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) porta la sanità calabrese all'avanguardia. A Vibo Valentia, dal 16 febbraio 2026, l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) avvia un corso di formazione per medici e operatori sull'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, con l'obiettivo di modernizzare le cure e semplificare l'accesso ai dati per i pazienti. Un Passo Avanti per la Sanità Regionale. L'iniziativa, coordinata da Azienda Zero della Regione Calabria, rappresenta un tassello fondamentale in un processo più ampio di ammodernamento del Servizio Sanitario Nazionale.