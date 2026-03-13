Olimpia-Maccabi | la sfida decisiva per i Play-In

Stasera, l’Olimpia Milano affronta il Maccabi Tel Aviv in una partita fondamentale per la qualificazione ai Play-In dell’Eurolega 2025-2026. La sfida si svolge nel palazzetto milanese, con entrambe le squadre che cercano di ottenere un risultato che possa garantire loro un passo avanti nel torneo. La partita rappresenta un momento chiave per le ambizioni delle due formazioni in questa fase della competizione.

Olimpia Milano ospita stasera il Maccabi Tel Aviv in una sfida decisiva per l’accesso ai Play-In dell’Eurolega 2025-2026. L’incontro, previsto per le ore 20.30 di questo venerdì 13 marzo, sarà trasmesso su Uno e Basket con possibilità di seguire lo streaming su SkyGo e NOW TV. La squadra allenata da Peppe Poeta deve vincere per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla fase successiva del torneo europeo. I milanesi arrivano da una vittoria fondamentale contro il Barcellona, dove hanno dominato gran parte della partita prima di subire una rimonta finale che ha lasciato solo tre punti di scarto. L’urgenza tattica di un scontro diretto. Il calendario della trentunesima giornata impone vincoli stringenti alle due formazioni contendenti per la decima posizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

