Farmaci off-patent con il taglio dei rimborsi può aumentare la spesa privata
Recenti decisioni prevedono una riduzione dei rimborsi per i farmaci off-patent, ovvero quelli il cui brevetto è scaduto. Questa misura potrebbe portare a un incremento delle spese sostenute direttamente dai cittadini per l'acquisto di questi medicinali. La questione riguarda principalmente i costi a carico degli utenti che, in assenza di copertura completa, potrebbero dover pagare di più per le medicine di uso comune.
Tagliare il prezzo di rimborso dei farmaci a brevetto scaduto potrebbe comportare un aumento dei costi a carico dei cittadini. A lanciare l’allarme è Egualia, in vista della revisione del prontuario di Aifa prevista dall’ultima legge di bilancio. I dati sui farmaci a brevetto scaduto. I dati elaborati da Pharma data factory per l’Osservatorio Egualia indicano una divergenza netta: i farmaci coperti da brevetto registrano nel 2025 una crescita sostenuta, mentre quelli off-patent restano sostanzialmente stabili (+0,4%). Una stabilità che viene letta come segnale di equilibrio del sistema, più che di stagnazione, perché legata a terapie consolidate e a un ruolo di contenimento della spesa.🔗 Leggi su Lapresse.it
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