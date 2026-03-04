Napoli spesa aumentata di oltre 100 milioni | De Laurentiis annuncia un taglio dei costi

Il presidente del Napoli ha annunciato un taglio dei costi dopo aver registrato un aumento di oltre 100 milioni nelle spese complessive. La società ha adottato un modello economico incentrato sulla sostenibilità, un approccio che ha guidato la gestione negli ultimi anni e che ora si trova a dover trovare un nuovo equilibrio. La decisione riguarda tutte le aree operative del club.

un modello economico fondato sulla sostenibilità ha caratterizzato la gestione del napoli negli anni, anticipando principi che oggi richiedono un equilibrio tra ricavi e costi. la squadra ha costruito una solidità patrimoniale e una capacità di assorbire perdite temporanee, ma il contesto recente richiede una riflessione sulle dinamiche di spesa, sui ricavi e sulle prospettive di mercato. dal 2004 al 2025, il club ha registrato un risultato netto positivo di 120 milioni, riuscendo a bilanciare periodi di espansione anche durante fasi difficili come quella pandemica. l’avvio del nuovo ciclo guidato da conte ha invertito la traiettoria, con un bilancio in rosso nell’ultima stagione di -21 milioni e una proiezione attorno a -30 milioni per il 2026, salvo cessioni rilevanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

