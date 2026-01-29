Ruba borsa in un ristorante di Piazza | L’autore ripreso dalle telecamere

Un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre rubava una borsa in un ristorante di Piazza Siena. La vittima, che stava lavorando, aveva lasciato la borsa in terra dietro la cassa, ma qualcuno ha deciso di prenderla. Le immagini registrate dai sistemi di sorveglianza sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che cercano di identificare il ladro. La scena si è svolta durante l’orario di lavoro, lasciando il personale e i clienti sorpresi e arrabbiati per l’accaduto.

di Laura Valdesi SIENA "Ero al lavoro al ristorante, avevo messo la borsa in terra, dietro la cassa". Inizia così la deposizione della donna vittima del colpo, il 26 marzo 2022. Una persona molto conosciuta a Siena perché il ristorante dove il ladro ha pensato bene di intrufolarsi è quello tuttora gestito dalla quarta generazione della famiglia Senni, 'Al Mangia' in Piazza del Campo. Sotto processo per furto un uomo che all'epoca girava in città per i locali vendendo piccoli oggetti, si dice. Che deve rispondere di un altro tentato furto, il 14 aprile seguente, sempre nel centro storico. "Quando andai a prendere la borsa non c'era più.

