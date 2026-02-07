Furto anomalo! Ladro nel camerino di Travaglio durante lo spettacolo | gli ruba tutto tranne…

Durante lo spettacolo al teatro D’Annunzio di Latina, un ladro è entrato nel camerino di Marco Travaglio e ha rubato tutto ciò che ha potuto. L’episodio si è verificato mentre il pubblico era immerso nell’evento, lontano dagli occhi di tutti. Il furto, definito “anomalo” dagli investigatori, si è concluso senza che nulla fosse lasciato intatto. La serata si è conclusa con una sorpresa non prevista per l’autore e i presenti.

Un furto mirato, consumato lontano dagli sguardi del pubblico ma nel cuore di una serata affollata, ha interrotto il dopo-spettacolo di Marco Travaglio al teatro D’Annunzio di Latina. L’episodio risale a giovedì 5 febbraio, mentre il giornalista era sul palco impegnato nello spettacolo “Cornuti e contenti”. Proprio durante la rappresentazione, qualcuno è riuscito a introdursi nel suo camerino e a portare via dispositivi elettronici custoditi tra gli effetti personali. Il furto è emerso solo al termine dello spettacolo, quando Travaglio è rientrato nel camerino. In quel momento si è accorto dell’assenza di due computer portatili e un tablet, strumenti di lavoro che, secondo quanto poi formalizzato nella denuncia, comprendevano il computer personale del giornalista e quello utilizzato dalla segreteria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa sera, al teatro “Gabriele D’Annunzio” di Latina, qualcuno ha rovinato la serata di Marco Travaglio.

