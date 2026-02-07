Furto anomalo! Ladro nel camerino di Travaglio durante lo spettacolo | gli ruba tutto tranne…
Durante lo spettacolo al teatro D’Annunzio di Latina, un ladro è entrato nel camerino di Marco Travaglio e ha rubato tutto ciò che ha potuto. L’episodio si è verificato mentre il pubblico era immerso nell’evento, lontano dagli occhi di tutti. Il furto, definito “anomalo” dagli investigatori, si è concluso senza che nulla fosse lasciato intatto. La serata si è conclusa con una sorpresa non prevista per l’autore e i presenti.
Un furto mirato, consumato lontano dagli sguardi del pubblico ma nel cuore di una serata affollata, ha interrotto il dopo-spettacolo di Marco Travaglio al teatro D’Annunzio di Latina. L’episodio risale a giovedì 5 febbraio, mentre il giornalista era sul palco impegnato nello spettacolo “Cornuti e contenti”. Proprio durante la rappresentazione, qualcuno è riuscito a introdursi nel suo camerino e a portare via dispositivi elettronici custoditi tra gli effetti personali. Il furto è emerso solo al termine dello spettacolo, quando Travaglio è rientrato nel camerino. In quel momento si è accorto dell’assenza di due computer portatili e un tablet, strumenti di lavoro che, secondo quanto poi formalizzato nella denuncia, comprendevano il computer personale del giornalista e quello utilizzato dalla segreteria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondimenti su Travaglio Spettacolo
Furto nel camerino di Marco Travaglio a Latina: rubati 2 pc e un tablet a teatro
Questa sera, al teatro “Gabriele D’Annunzio” di Latina, qualcuno ha rovinato la serata di Marco Travaglio.
Ladro ruba tutti gli ori in una casa. L’uomo lo riconosce dentro un bar
Ultime notizie su Travaglio Spettacolo
Argomenti discussi: Predoni della notte in un’azienda. Banda scoperta dai carabinieri, ladro inseguito e preso nel canale; Macchina rubata in via Pendola. Trovato e denunciato l’autore; Furto in casa a Trieste, ladro entra e trova un 15enne sul divano, terrore in via Capodistria (VIDEO).
Marco Travaglio, mentre lui è sul palco i ladri entrano in camerino e fuggono col bottino. Ma lasciano il portafoglio: il furto anomaloUn furto silenzioso, avvenuto mentre il diretto interessato era sotto i riflettori. Giovedì sera, 5 febbraio, durante lo spettacolo Cornuti e contenti al ... ilmattino.it
Furto anomalo durante lo show di Travaglio: ladri nel camerino mentre il giornalista era sul palcoUn furto tanto silenzioso quanto misterioso, consumato mentre il protagonista era sotto i riflettori. È accaduto giovedì sera, 5 febbraio, al Teatro D’Annunzio di Latina, dove Marco Travaglio era impe ... msn.com
A Ceranova, anomalo furto di rame: sparite le grondaie da una villetta abitata. Indagano i carabinieri facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.