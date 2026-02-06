La Spagna valuta un’imposta minima del 2% sui grandi patrimoni sul modello della tassa Zucman | Oltre 5 miliardi di gettito

Il governo spagnolo sta pensando di introdurre un’imposta minima del 2% sui grandi patrimoni, seguendo il modello della tassa Zucman. L’idea è di colpire patrimoni superiori ai 100 milioni di euro, con l’obiettivo di incassare oltre 5 miliardi di euro all’anno. La proposta sta suscitando molte discussioni, anche perché potrebbe cambiare le regole per i ricchi nel Paese.

Il governo spagnolo valuta l'introduzione di un' imposta sui grandi patrimoni sul modello della "tassa Zucman ": un'aliquota del 2% annuo sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Che potrebbe garantire fino a 5,2 miliardi di euro di entrate annue da utilizzare per il rafforzamento dello Stato sociale. Per esempio la povertà infantile potrebbe essere eradicata finanziando un assegno universale per l'assistenza all'infanzia, ha spiegato il ministro spagnolo del Consumo, dei diritti sociali e dell'agenda 2030, Pablo Bustinduy, alla fine di una visita ufficiale a Parigi durante la quale ha incontrato l'economista Gabriel Zucman.

