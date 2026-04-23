Famiglia nel bosco sindaco di Palmoli furioso per i costi del Comune | Abbiamo gi speso 50 mila euro

Da virgilio.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento del sindaco di Palmoli ha acceso i riflettori sulla presenza di una famiglia nel bosco e sui costi che questa comporta per il Comune. Il primo cittadino ha dichiarato che sono stati spesi circa 50 mila euro per gestire la situazione e ha espresso preoccupazione per l’impatto economico. La discussione riguarda anche la mancanza di una soluzione definitiva al problema e le difficoltà legate alla gestione di questa presenza.

Il sindaco di Palmoli ha denunciato una spesa già arrivata a 50mila euro per la gestione della famiglia nel bosco e ha avvertito che senza una soluzione si potrebbe arrivare a cifre più alte. A cinque mesi dall’ordinanza, il primo cittadino ha segnalato inoltre l’assenza di un percorso definito nonostante, a suo dire, le principali criticità siano state risolte. Famiglia nel bosco, la rabbia del sindaco di Palmoli: “Già spesi 50mila euro” I cinque mesi senza soluzione “Problemi risolti, ma manca un percorso” Famiglia nel bosco, la rabbia del sindaco di Palmoli: “Già spesi 50mila euro” Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, punta il dito sui costi sostenuti dal Comune per la gestione della vicenda della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Virgilio.it

famiglia nel bosco sindaco di palmoli furioso per i costi del comune abbiamo gi speso 50 mila euro
© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli furioso per i costi del Comune: "Abbiamo gi speso 50 mila euro"

Notizie correlate

Leggi anche: Famiglia del bosco, sindaco di Palmoli: ‘7500 euro al mese per tenerli in casa famiglia’

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: “Nessun progetto di ristrutturazione presentato al Comune”

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Famiglia nel bosco: le immagini della nuova casa a Ignoto X; Famiglia nel bosco, scritte contro i giudici e le assistenti sociali a Vasto. Il sindaco: Clima d'odio; Famiglia nel bosco, scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto: Bimbi strappati, crimine nazista; Famiglia bosco, a Vasto scritte contro assistenti sociali: Sequestrano i bimbi. Il sindaco: Frutto di odio.

famiglia nel bosco sindacoFamiglia nel bosco, sindaco di Palmoli furioso per i costi del Comune: Abbiamo gi speso 50 mila euroIl sindaco di Palmoli ha denunciato una spesa già arrivata a 50mila euro per la gestione della famiglia nel bosco e ha avvertito che senza una soluzione si potrebbe arrivare a cifre più alte. A cinque ... virgilio.it

famiglia nel bosco sindacoFamiglia nel bosco | Sindaco Palmoli: Tutti i problemi sono risolti, questa situazione è inspiegabileStorie Italiane torna sul caso della famiglia nel bosco parlando prima con Nathan e poi con il sindaco di Palmoli, ecco le loro parole ... ilsussidiario.net

Trova facilmente notizie e video collegati.