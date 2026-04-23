Famiglia nel bosco sindaco di Palmoli furioso per i costi del Comune | Abbiamo gi speso 50 mila euro

Un intervento del sindaco di Palmoli ha acceso i riflettori sulla presenza di una famiglia nel bosco e sui costi che questa comporta per il Comune. Il primo cittadino ha dichiarato che sono stati spesi circa 50 mila euro per gestire la situazione e ha espresso preoccupazione per l’impatto economico. La discussione riguarda anche la mancanza di una soluzione definitiva al problema e le difficoltà legate alla gestione di questa presenza.

Il sindaco di Palmoli ha denunciato una spesa già arrivata a 50mila euro per la gestione della famiglia nel bosco e ha avvertito che senza una soluzione si potrebbe arrivare a cifre più alte. A cinque mesi dall’ordinanza, il primo cittadino ha segnalato inoltre l’assenza di un percorso definito nonostante, a suo dire, le principali criticità siano state risolte. Famiglia nel bosco, la rabbia del sindaco di Palmoli: “Già spesi 50mila euro” I cinque mesi senza soluzione “Problemi risolti, ma manca un percorso” Famiglia nel bosco, la rabbia del sindaco di Palmoli: “Già spesi 50mila euro” Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, punta il dito sui costi sostenuti dal Comune per la gestione della vicenda della famiglia nel bosco.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli furioso per i costi del Comune: "Abbiamo gi speso 50 mila euro" Notizie correlate Leggi anche: Famiglia del bosco, sindaco di Palmoli: ‘7500 euro al mese per tenerli in casa famiglia’ Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: “Nessun progetto di ristrutturazione presentato al Comune” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco: le immagini della nuova casa a Ignoto X; Famiglia nel bosco, scritte contro i giudici e le assistenti sociali a Vasto. Il sindaco: Clima d'odio; Famiglia nel bosco, scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto: Bimbi strappati, crimine nazista; Famiglia bosco, a Vasto scritte contro assistenti sociali: Sequestrano i bimbi. Il sindaco: Frutto di odio. Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli furioso per i costi del Comune: Abbiamo gi speso 50 mila euroIl sindaco di Palmoli ha denunciato una spesa già arrivata a 50mila euro per la gestione della famiglia nel bosco e ha avvertito che senza una soluzione si potrebbe arrivare a cifre più alte. A cinque ... virgilio.it Famiglia nel bosco | Sindaco Palmoli: Tutti i problemi sono risolti, questa situazione è inspiegabileStorie Italiane torna sul caso della famiglia nel bosco parlando prima con Nathan e poi con il sindaco di Palmoli, ecco le loro parole ... ilsussidiario.net Famiglia del bosco, Brambilla denuncia: «Violenza di Stato» L’onorevole Brambilla incontra la famiglia del bosco e denuncia il provvedimento di allontanamento dei figli come violenza di Stato. Chiede aiuto per riunire la famiglia e garantire il superiore interes - facebook.com facebook Un sopralluogo giovedì pomeriggio 24 aprile per capire il futuro della famiglia sfollata ad Almenno San Salvatore dopo l’incendio che ha distrutto la sua casa, mercoledì 23 aprile. x.com