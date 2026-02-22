Famiglia nel bosco il sindaco di Palmoli | Nessun progetto di ristrutturazione presentato al Comune

Da chietitoday.it 22 feb 2026

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, conferma che nessun progetto di ristrutturazione è stato presentato al Comune per l’abitazione nel bosco. La casa, che fino a novembre ospitava Nathan Trevillon, Catherine Birmingham e i loro tre figli, resta senza autorizzazioni ufficiali. Nessuna richiesta formale è arrivata dall’interno del nucleo familiare. La situazione rimane invariata, mentre le autorità monitorano la vicenda.

“Nessun progetto è stato presentato al Comune per l’approvazione”. Lo ha dichiarato oggi a LaPresse il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, facendo il punto sulla situazione dell’abitazione nel bosco che fino a novembre ospitava Nathan Trevillon e Catherine Birmingham con i loro tre figli minori. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i lavori di ristrutturazione del capanno non sono ancora partiti. L’immobile, situato in un’area boschiva del territorio comunale, era privo di elettricità, servizi igienici e riscaldamento a metano o elettrico. I tre bambini, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8, ricevevano inoltre istruzione parentale dalla madre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

