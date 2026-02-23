Famiglia del bosco sindaco di Palmoli | ‘7500 euro al mese per tenerli in casa famiglia’

Il sindaco di Palmoli denuncia che la famiglia del bosco riceve 7.500 euro al mese per restare in una casa famiglia. La cifra, destinata alla gestione, preoccupa il Comune di fronte alle possibili spese a lungo termine. Palmoli conta appena 850 abitanti e il rischio di dover sostenere costi elevati mette in dubbio la sostenibilità di questa soluzione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano alternative.

“Il Comune di Palmoli ha speso circa 7.500 euro al mese per l’ospitalità dei minori e della madre; costi finora coperti con contributi regionali. Palmoli conta 850 abitanti e qualora il collocamento in casa-famiglia si dovesse protrarre, ancora a lungo, il nostro Comune potrebbe trovarsi ad affrontare gravi problemi di natura finanziaria”. Lo ha dichiarato a LaPresse Giuseppe Rosario Masciulli, sindaco di Palmoli (Chieti), riferendosi al costo che il Comune sta affrontando, da diversi mesi, per ospitare in una casa-famiglia di Vasto (Chieti) i 3 figli di Nathan e Catherine Trevillon-Birmingham, allontanati, dallo scorso 20 novembre, dalla casa nel bosco in cui vivevano con i genitori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli: “Trovata la maestra, andrà in casa famiglia. Poi forse l’ingresso a scuola”Il sindaco di Palmoli ha annunciato di aver individuato l’insegnante che seguirà i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti.

Famiglia nel bosco, Natale in casa famiglia per 3 bambini e madre, sindaco di Palmoli: "Il padre potrà stare con loro dalle 10 alle 12.30"Il Tribunale per i minorenni ha autorizzato una visita limitata per il giorno di Natale, consentendo a Nathan e Catherine di trascorrere alcune ore con i loro figli.

