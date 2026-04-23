Famiglia nel bosco lo sfogo di Catherine alla Camera | Crudeltà sui bambini

Durante una seduta alla Camera, Catherine ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni dei bambini coinvolti in un contesto di maltrattamenti. Sul tavolo della sala stampa sono stati mostrati disegni, lettere di compleanno e fotografie, immagini che testimoniano una vita familiare interrotta. La discussione si è concentrata sulla situazione di una famiglia che vive in un bosco, con Catherine che ha denunciato presunte crudeltà rivolte ai bambini.

Disegni, letterine di compleanno, fotografie. Piccoli frammenti di una quotidianità spezzata, appoggiate su un tavolo della sala stampa di Montecitorio. Sono quelle dei tre figli di Nathan e Catherine Trevallion, ormai conosciuti da tutta Italia come la "famiglia nel bosco". I due entrano insieme, mano nella mano. Lei con la treccia raccolta e una sciarpa color salmone stretta al collo, gli occhi già lucidi. Lui accanto, giacca e camicia a quadri. Si guardano, si abbracciano, si sostengono. Lei si asciuga gli occhi con un fazzoletto, poi si ferma a respirare. Lui le resta accanto. Si fanno forza così da cinque mesi, da quel 20 novembre in cui i loro figli sono stati portati via da assistenti sociali, su disposizione del tribunale per i minorenni dell'Aquila.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, lo sfogo di Catherine alla Camera: «Crudeltà sui bambini» Famiglia nel bosco, lo sfogo di Catherine: «Sui miei figli crudeltà estrema» Notizie correlate Famiglia nel bosco, Catherine con Nathan alla Camera parla di "crudeltà estrema" subita dai figliNuovo incontro istituzionale per la ormai nota famiglia nel bosco che è stata accolta alla Camera. Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham in lacrime alla Camera: “Contro i nostri figli una crudeltà mai vista”Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, oggi è intervenuta col marito durante l'incontro con la stampa alla Camera dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Famiglia del bosco, la Corte d’Appello decide sull’allontanamento dei bimbi; Famiglia nel bosco, si prepara il ricongiungimento con i figli. Il trasloco nella casa comunale; Crepet, famiglia nel bosco e scuola: il pensiero mai fatto prima; La famiglia nel bosco, oggi la perizia sui bambini. E il ricongiungimento si allontana. Famiglia nel bosco, lo sfogo di Catherine alla Camera: «Crudeltà sui bambini»Disegni, letterine di compleanno, fotografie. Piccoli frammenti di una quotidianità spezzata, appoggiate su un tavolo della sala stampa di Montecitorio. Sono quelle dei tre figli di Nathan e Catherine ... ilmessaggero.it Famiglia nel bosco, lo sfogo di Nathan: «Più unito di prima con mia moglie, il nostro amore è più forte che mai. I miei...Sono arrivati molto commossi Nathan e soprattutto Catherine con il loro legale, Marco Femminella, alla conferenza stampa alla Camera convocata ... msn.com Mesi estivi in Veneto in famiglia da 163€ Soggiorna in questo splendido camping situato proprio di fronte alla spiaggia ed immerso in una fresca pineta facebook Famiglia nel bosco, i Trevallion alla Camera: «Mai vista tanta crudeltà verso dei bimbi». Poi Catherine legge una lettera scritta dai figli x.com