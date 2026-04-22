Nuovo incontro istituzionale per la ormai nota famiglia nel bosco che è stata accolta alla Camera. In conferenza stampa, Catherine, insieme a suo marito Nathan, ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione che sta vivendo e ha parlato di “crudeltà estrema” mai vista né sentita verso i suoi figli. Famiglia nel bosco alla Camera Nuovi sviluppi nella vicenda della famiglia nel bosco. I genitori – Nathan e Catherine – sono stati invitati alla Camera per parlare di una proposta di legge che, in episodi di questo genere, preveda la presenza, di fianco al magistrato, di un collegio tecnico multidisciplinare che faccia da ponte tra famiglia e istituzioni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Catherine con Nathan alla Camera parla di "crudeltà estrema" subita dai figli

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