Nella giornata di oggi, la famiglia del bosco ha presentato un appello alla Camera dei Deputati, descrivendo le azioni contro i propri figli come una crudeltà senza precedenti. Durante l'intervento, un rappresentante ha denunciato quella che definisce una violenza di Stato nei confronti dei minori. La discussione si è svolta nel contesto di un dibattito più ampio sulle misure adottate per i minori e le famiglie, con l'intervento di alcuni esponenti politici.

Roma, 22 aprile 2026 – “Vogliamo tornare a essere una famiglia”. Montecitorio ha aperto le porte oggi a Nathan Trevallion e alla moglie Catherine, che hanno parlato in un punto stampa organizzato alla Camera dalla presidente della Commissione per l’Infanzia e l’Adolescenza, Michela Vittoria Brambilla. I coniugi dell’ormai famigerata ‘ famiglia del bosco ’, a cui il Tribunale per il minorenni dell’Aquila ha sospeso la patria potestà lo scorso novembre, hanno letto ciascuno un messaggio. “Mai potevo immaginare il dolore, la sofferenza che abbiamo passato come durante gli ultimi cinque mesi”, ha esordito Nathan. La preoccupazione è soprattutto per i figli, allontanati dal loro domicilio in un’area boschiva di Palmoli dopo la relazione critica inviata dagli assistenti sociali ai giudici.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Contro i nostri figli una crudeltà mai vista”. L’appello della famiglia del bosco dalla Camera. Brambilla: è violenza di Stato

La mamma della famiglia del bosco allontanata dai suoi figli

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