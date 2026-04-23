Famiglia Mattei diffida il Governo il nipote del fondatore Eni | Non usi nostro cognome per il Piano a scopo di propaganda

La famiglia Mattei ha inviato una diffida al governo, chiedendo di evitare l’uso del cognome per promuovere il Piano energetico. Il nipote del fondatore di Eni ha dichiarato che l’azione del governo con il Piano sarebbe in contrasto con l’eredità di Enrico Mattei e ha accusato l’esecutivo di usare il nome del nonno a fini propagandistici. La famiglia ha espresso preoccupazione per questa situazione.

. Secondo l'erede di Enrico, l'azione del governo con il Piano sarebbe "in totale antitesi" con l'eredità di Enrico Mattei e l'uso del suo nome "finalizzato a scopi di propaganda". Se non sarà rispettata la diffida, il nipote ha annunciato azioni legali in sede civile e penale La famiglia Mat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia Mattei diffida il Governo, il nipote del fondatore Eni: “Non usi nostro cognome per il Piano a scopo di propaganda” Notizie correlate Pietro, nipote del fondatore dell’Eni e la diffida al governo: “Non usi il nome Mattei per il Piano”Matelica, 23 aprile 2026 – Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “Piano Mattei”, a firma di Pietro Mattei. Eredi di Enrico Mattei diffidano il governo: ‘non usi il cognome per il Piano’Pietro Mattei aveva otto anni quando lo zio scomparve, sposato ma senza lasciare figli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Non chiamatelo Piano Mattei: l'erede del fondatore dell'Eni diffida il governo dall'uso del cognome di famiglia; Gli eredi di Mattei diffidano il governo : Non usi il suo cognome per il Piano; Gli eredi Mattei a Palazzo Chigi: Via il nostro nome dal piano Africa; Diffida al governo degli eredi Mattei, la premier 'non usi il cognome per il Piano'. Contesa sul nome Mattei: gli eredi chiedono che il governo ritiri il riferimento al fondatore dell'EniLa diffida degli eredi di Enrico Mattei blocca per ora l'uso del suo cognome nel Piano Mattei e riapre la questione dei beni personali custoditi da ENI, con eco nel dibattito politico ... notizie.it Diffida al governo degli eredi Mattei, la premier 'non usi il cognome per il Piano'Via il cognome del fondatore dell'Eni dal Piano Mattei, progetto di partenariato con l'Africa e vanto del governo Meloni. A chiederlo, diffidando espressamente la premier dall'uso, è Pietro Mattei, un ... ansa.it La famiglia Mattei ha diffidato il governo per l’uso del loro nome associato ad un fantomatico piano per l’Africa e il contenimento dell’immigrazione. Non è decisamente un buon periodo per la Meloni - facebook.com facebook Pietro Mattei, nipote di Enrico Mattei, porta lo scontro con il governo Meloni sul terreno più simbolico: l’uso del cognome di famiglia per il Piano Mattei, il progetto con cui Palazzo Chigi punta a rilanciare i rapporti tra Italia e Africa. x.com