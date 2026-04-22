Gli eredi di Enrico Mattei hanno inviato una diffida al governo, chiedendo di evitare di usare il suo nome nel contesto del nuovo Piano energetico. La lettera si concentra sul timore che il cognome possa essere associato a decisioni politiche o economiche senza consenso familiare. La questione riguarda temi come l’immigrazione, l’energia e i rapporti con gli Stati Uniti, argomenti sui quali la famiglia preferisce mantenere una posizione indipendente.

Pietro Mattei aveva otto anni quando lo zio scomparve, sposato ma senza lasciare figli. La sua eredità oggi è divisa tra i nipoti, i figli dei suoi fratelli”. Lo si legge in un articolo di Ilario Lombardo su La Stampa, che parla anche “dei beni che i nipoti reclamano da Eni: oggetti, lettere, e diversi quadri del primo Novecento, soprattutto due nature morte di Giorgio Morandi, appartenute all’industriale, noto mecenate e collezionista di artisti italiani, per i quali è stata presentata una citazione in sede civile per petizione ereditaria al tribunale di Macerata contro l’azienda di Claudio Descalzi”. “Pietro Mattei ha deciso di diffidare...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Eredi di Enrico Mattei diffidano il governo: ‘non usi il cognome per il Piano’

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