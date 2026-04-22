Una famiglia è stata coinvolta in un caso giudiziario nel bosco, con i genitori chiamati a testimoniare in una camera di consiglio. Un rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che la questione riguarda presunte violenze di Stato e ha affermato di non poter trovare pace finché la famiglia non sarà riunita. Attualmente, i bambini coinvolti non sono in grado di esprimersi pubblicamente sulla situazione.

“Non avrò pace finché questa famiglia non sarà riunita: oggi sono la voce di questi bambini che non hanno modo di essere ascoltati da nessuno”. È perentoria Michela Vittoria Brambilla – presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza – nell’introdurre l’incontro coi coniugi Trevallion alla sala stampa della Camera. L’incontro alla Camera. È stata lei a organizzare l’incontro coi genitori della ‘famiglia nel bosco’, accompagnati dall’avvocato Marco Femminella, dallo psichiatra consulente di parte Tonino Cantelmi e dagli psicoterapeuti Massimo Ammaniti della Sapienza di Roma e Daniela Pia Rosaria Chieffo, responsabile Uos clinica del Policlinico Gemelli.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, i genitori alla Camera, Brambilla: “È violenza di Stato”

Famiglia nel bosco, Brambilla: voglio essere voce bambini, e’ violenza di Stato

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