Un errore umano ha involontariamente rivelato dettagli sul nuovo modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, consentendo a un gruppo di esperti di analizzarne le caratteristiche. La scoperta ha portato all’attenzione la potenza potenzialmente eccessiva di questa tecnologia. Nel frattempo, una figura nota nel settore ha commentato che il sistema potrebbe opporsi alle istruzioni umane.

Un leak causato da un errore umano ha permesso a un gruppo di esperti di analizzare il nuovo modello di intelligenza artificale su cui sta lavorando Anthropic. Secondo gli addetti ai lavori si tratta del modello più potente mai realizzato, ma per gli stessi sviluppatori tale efficenza potrebbe rivelarsi una minaccia per i sistemi di sicurezza informatici di tutto il mondo. Elon Musk ha subito approfittato della situazione per paventare scenari apocalittici dove l'IA si ribellerà per imporre il pensiero woke. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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