Falsissimo di Fabrizio Corona arriva a Castglioncello e scoppia il caso politico Il Pd di Rosignano | Leggere questo nome in cartellone lascia perplessi

L’arrivo di Fabrizio Corona a Castiglioncello ha generato discussioni tra i cittadini e le forze politiche locali. Il Partito Democratico di Rosignano ha espresso sorpresa nel leggere il nome dell’ex paparazzo tra quelli annunciati per un evento in programma. La presenza di Corona, noto per le sue vicende giudiziarie, ha suscitato reazioni di perplessità e polemiche, anche prima che l’evento abbia effettivamente luogo.

L’arrivo di Fabrizio Corona a Castiglioncello è ancora di là da venire, ma fa già molto rumore. Il prossimo 5 agosto l’ex re dei paparazzi porterà nella frazione di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, la versione teatrale di “Falsissimo”, il discusso format online che nei mesi scorsi ha collezionato milioni di visualizzazioni. I biglietti, come dimostra il sito di Ticketone, sono regolarmente in vendita, con prezzi che vanno dai 30 euro per la tribuna fino ai 50 per la poltronissima. Qualcuno, però, non è affatto contento che il paesino ospiti lo show di Corona. Il Partito Democratico di Rosignano, infatti, sui social ha diffuso una nota nella quale contesta il fatto che una location come Castello Pasquini debba fare da cornice all’evento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Falsissimo” di Fabrizio Corona arriva a Castglioncello e scoppia il caso politico. Il Pd di Rosignano: “Leggere questo nome in cartellone lascia perplessi” Caso Fabrizio Corona Falsissimo, Rocco Siffredi interviene: “Non ce la faccio”, lo sfogo durissimo Notizie correlate Leggi anche: Fabrizio Corona a Castiglioncello diventa caso politico: per il Pd ‘Falsissimo’ non s’ha da fare Fabrizio Corona annuncia “due grandi progetti”e annuncia un possibile suo partito politico dal nome “Falsissimo”I numeri generati da Fabrizio Corona su YouTube con i suoi video di Falsissimo hanno del clamoroso: si parla di milioni di visualizzazioni e di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scoppia il caso Corona: Falsissimo sul palco a Castiglioncello, ma è bagarre in Comune; Il Falsissimo Show di Fabrizio Corona approda a Cagliari; Scacco ai media, Fabrizio Corona porta Falsissimo a Bari in teatro: I social sono destinati alla crisi. Contro le fake news basta ragionare...; Fabrizio Corona sui numeri in calo di Falsissimo: Rispetto a Cattelan e Gazzoli, noi li facciamo senza social. Fabrizio Corona a Legnano con Falsissimo: intervista e spettacolo al Teatro GalleriaFabrizio Corona porta Falsissimo al Teatro Galleria di Legnano il 2 maggio 2026: intervista, temi dello show e info utili. milanofree.it Fabrizio Corona porta Falsissimo live in Toscana e infiamma le polemicheCorona a Castiglioncello, scontro politico e culturale su Falsissimo Chi: l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, il sindaco di Rosignano Claudio M ... assodigitale.it Il futuro del settimanale Chi tra incertezze e nuovi progetti Secondo un’indiscrezione di Lettera 43, in casa Mondadori si starebbe valutando la chiusura del settimanale Chi a causa degli effetti dello scandalo Signorini innescato da Fabrizio Corona. Le diffico - facebook.com facebook