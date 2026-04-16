Un nuovo libro si propone di analizzare il conflitto in Israele, passando dal racconto ai fatti concreti. L’opera si distingue per il tentativo di mettere in discussione le narrazioni prevalenti, offrendo una verifica dei dati e delle affermazioni comunemente diffuse. Attraverso un’attenta analisi, l’autore si concentra sulle fonti e sui dettagli che spesso vengono trascurati nelle discussioni pubbliche, presentando un quadro più preciso degli eventi.

Ci sono libri che si limitano a inserirsi in un dibattito già tracciato, e altri che provano a rimetterne in discussione le regole stesse. Fact-checking su Israele. L’altra faccia della storia di Nathan Greppi appartiene chiaramente alla seconda categoria, perché interviene su uno dei terreni più saturi di ideologia del nostro tempo — il conflitto israelo-palestinese — con un’operazione tanto semplice quanto oggi controcorrente: riportare tutto sul piano dei fatti. Non è una scelta neutrale, ed è bene dirlo subito. È una presa di posizione precisa dentro un contesto che, come scrive Gianni Scipione Rossi nella prefazione, è ormai dominato da...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fact-checking su Israele, il libro di Greppi che riporta il conflitto dal racconto ai fatti

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