CasermArcheologica presenta Trame di Comunità un’installazione site-specific dell’artista Lucy Orta

La CasermArcheologica di Arezzo apre le porte a una nuova installazione di Lucy Orta. L'artista internazionale ha creato Trame di Comunità durante un progetto che ha coinvolto attivamente la gente del posto nel 2025. La mostra, pensata per il sito, vuole essere un momento di incontro e condivisione tra gli abitanti e i visitatori.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – CasermArcheologica presenta Trame di Comunità, un'installazione site-specific dell'artista di fama internazionale Lucy Orta, nata da una residenza e da un percorso di coinvolgimento della comunità nel 2025. A cura di Simonetta Carbonaro, il progetto sarà presentato in anteprima stampa venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 11.30 presso Palazzo Muglioni, edificio storico di Sansepolcro, nell'area della Valtiberina. Dal 2013 il palazzo è al centro di un processo di rigenerazione culturale guidato dall'Associazione CasermArcheologica ed è oggi uno dei più dinamici centri di produzione culturale in Italia.

