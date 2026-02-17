chi sono claudia e fabio i fratelli di valeria marini e cosa fanno nella vita

Claudia e Fabio, fratelli di Valeria Marini, sono nati da Gianna Orrù e Mario Marini, qualche anno dopo la nascita della showgirl. Claudia lavora come insegnante di scuola elementare, mentre Fabio si occupa di gestione immobiliare. La loro presenza nella vita di Valeria ha spesso attirato l'attenzione dei media, soprattutto perché si mantengono lontani dai riflettori. Un esempio concreto è il loro coinvolgimento in alcuni progetti di famiglia, come la ristrutturazione di una villa alle porte di Milano.

I fratelli minori di Valeria Marini sono Claudia e Fabio, avuti da Gianna Orrù e Mario Marini, qualche anno dopo la nascita della famosa primogenita. Chi sono i fratelli di Valeria Marini. Oggi la soubrette sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Dopo la separazione dei genitori, Valeria si è trasferita da Roma, sua città natale a Cagliari, terra della madre con la quale ha vissuto insieme al fratello Fabio e la sorella Claudia. Nel capoluogo sardo le sorelle portano a termine il percorso di studi, nel corso del quale sognavano di diventare veterinarie (nutrite entrambe a una passione per gli animali), come la stessa showgirl aveva raccontato in un'intervista a Vanity Fair.

