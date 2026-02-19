chi sono jolanda e leonardo i figli di ambra angiolini e cosa fanno nella vita

Ambra Angiolini ha due figli, Jolanda e Leonardo, nati dalla sua lunga relazione con Francesco Renga. Jolanda ha recentemente deciso di seguire le orme della madre, dedicandosi alla recitazione, mentre Leonardo si sta concentrando su studi di musica. La loro vita ha sempre attirato l’attenzione dei media, soprattutto per le scelte professionali e personali. Jolanda ha partecipato a diverse produzioni teatrali, mentre Leonardo ha pubblicato alcuni brani online. Entrambi vivono tra Milano e Roma, lontano dai riflettori, ma con un forte legame familiare.

Dalla longeva relazione con Francesco Renga, Ambra ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2006. Stasera vedremo l’attrice ospite a Splendida Cornice, in onda su Raitre a partire dalle 21:40. Nel 2003 inizia la storia d’amore tra l’ex volto di Non È La Rai ed il cantautore che l’anno successivo davano il benvenuto a Jolanda. Nata nel gennaio 2004 a Brescia, la primogenita ha una grande passione per la musica, che l’ha portata a studiare canto ed al tempo stesso lavorare come speaker radiofonica. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo libro Qualcosa Nel Modo In Cui Sbadiglia: lo stesso anno ha ufficializzato la relazione con Filippo Carrante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

