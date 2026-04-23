Fabbrico agguato nel parco | ferito un giovane dopo la rissa

Un episodio di violenza si è verificato nel parco di via Don Bassoli a Fabbrico, dove un giovane è stato colpito con mazze metalliche durante una rissa. L'aggressione si è conclusa con il ferimento del ragazzo, che è stato soccorso dai presenti e trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e stanno cercando di identificare i responsabili.

? Cosa sapere Agguato a Fabbrico nel parco di via Don Bassoli: un giovane ferito con mazze metalliche.. I responsabili arrivati da Carpi sono ora ricercati dai carabinieri per regolamento di conti.. Un giovane è stato trasportato in ospedale con ferite multiple dopo un agguato avvenuto lo scorso fine settimana nel parco di via Don Bassoli a Fabbrico, dove un gruppo di individui arrivati con due vetture ha bloccato gli accessi per aggredire alcuni ragazzi presenti. La violenza che ha scosso il borgo non è stata una banale lite tra adolescenti, ma un agguato pianificato con l’intento di regolare dei conti. Secondo quanto riferito dai residenti della zona, i responsabili dell’attacco sarebbero giunti dalla zona di Carpi e farebbero parte di un gruppo noto per la propria condotta aggressiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fabbrico, agguato nel parco: ferito un giovane dopo la rissa Notizie correlate Agguato nel parco delle Groane: identificato il giovane ucciso in un regolamento di conti per la drogaMisinto (Monza Brianza), 1 febbraio 2026 - Ha un nome la vittima dell'agguato a colpi di fucile per contendersi lo spaccio di droga nel Parco delle... Spari a Sarno, giovane ferito in un agguato: indagini in corsoAttimi di paura nel tardo pomeriggio nella frazione di Lavorate di Sarno, dove si è verificata una sparatoria in strada che ha destato forte... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Rissa al parco, l’allarme: Ora viviamo nella paura; Rissa al parco l’allarme | Ora viviamo nella paura. Rissa al parco, l’allarme: Ora viviamo nella pauraNon è stata una semplice aggressioni da bullismo, ma un agguato vero e proprio, un regolamento di conti che poteva avere conseguenze tragiche. I residenti nella zona del parco di via don Bassoli, a ... ilrestodelcarlino.it Agguato nel parco delle Groane: identificato il giovane ucciso in un regolamento di conti per la drogaÈ stato quest'ultimo verso le 22 a fermare i carabinieri in via Sant'Andrea a Misinto per dare l'allarme, raccontando che lui aveva il ruolo di 'sentinella' e che quando ha sentito i colpi di arma da ... ilgiorno.it In occasione della XVII edizione di "Memoria e Legalità" , il Comune di Fabbrico è onorato di ospitare un appuntamento straordinario all’insegna della coscienza e del coraggio. Sabato 25 aprile 2026, ore 17:00 Cinema Castello, Fabbrico - Piazza Vittorio - facebook.com facebook