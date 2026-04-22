Un controllo di routine si trasforma in tragedia in Italia dopo che una persona, subito dopo aver effettuato una tac, è deceduta. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle circostanze che hanno portato al decesso, ancora oggetto di indagini. Dalle prime ricostruzioni, sembra che ci siano stati segnali di malessere prima del decesso, ma le cause precise non sono ancora state chiarite. La famiglia ha richiesto approfondimenti sull’accaduto.

Sembrava un controllo di routine, uno di quegli esami che si fanno senza pensarci troppo. Poi qualcosa cambia: i primi segnali, il malessere, la sensazione che qualcosa non stia andando come dovrebbe. Da quel momento, la situazione precipita rapidamente. E una giornata ordinaria si trasforma in una tragedia su cui ora la magistratura vuole fare chiarezza. La Procura di Lecce ha aperto un’indagine sulla morte di un uomo di 76 anni, residente a Corsano, avvenuta il 29 gennaio scorso dopo una TAC con mezzo di contrasto eseguita all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. I sintomi dopo l’esame. Secondo la denuncia presentata dal figlio, subito dopo l’esame l’anziano avrebbe manifestato ponfi sulla pelle, malessere generalizzato e fastidi alla gola, sintomi compatibili con una possibile reazione allergica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fa una tac, muore subito dopo: orrore in Italia. “Ecco perché è successo”

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