Enzo Puccini muore all’improvviso durante una Tac nel giorno del suo compleanno choc a Portoferraio

Da notizieaudaci.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enzo Puccini, il popolare postino di Capoliveri, è morto all’improvviso mentre si sottoponeva a una Tac a Portoferraio. Aveva 80 anni e stava facendo il controllo nel poliambulatorio MedicArt, nel giorno del suo compleanno. Improvvisamente si è sentito male e non c’è stato niente da fare. La notizia ha sconvolto tutto il paese.

L’80enne ha accusato il malore mentre effettuava il controllo. Enzo Puccini, ottantenne molto conosciuto a Capoliveri per essere stato per decenni il postino del paese, è morto improvvisamente giovedì 29 gennaio all’interno del poliambulatorio MedicArt di Portoferraio. L’uomo si era recato nella struttura privata per un controllo di routine, ma quello che doveva essere un semplice accertamento diagnostico si è trasformato in una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Secondo quanto ricostruito, Puccini stava effettuando una Tac o un esame strumentale analogo quando ha accusato un malore improvviso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

enzo puccini muore all8217improvviso durante una tac nel giorno del suo compleanno choc a portoferraio

© Notizieaudaci.it - Enzo Puccini muore all’improvviso durante una Tac nel giorno del suo compleanno, choc a Portoferraio

Approfondimenti su Portoferraio Medico

Morto mentre fa la tac a Portoferraio: il signor Enzo scomparso nel giorno del suo compleanno

Enzo Puccini stava facendo una tac nel pomeriggio di ieri in un poliambulatorio privato a Portoferraio, sull’isola d’Elba.

Muore dentro la Tac, tragedia nel poliambulatorio. “Scomparso nel giorno del compleanno, Enzo mancherà a tutti”

Enzo Puccini è morto mentre si trovava nella Tac di un poliambulatorio a Portoferraio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Portoferraio Medico

Argomenti discussi: Addio ad Enzo Puccini, il cordoglio; San Vincenzo piange ex calciatore e imprenditore di razza.

Si sottopone a una Tac, poi si accascia e muore. Ci sarà l’autopsia. La tragedia nel giorno del compleannoEnzo Puccini, residente a Capoliveri, sarebbe stato ucciso a 80 anni da un arresto cardiocircolatorio: si è sentito male dopo l’esame in un centro privato a Portoferraio. Lutto all'Isola d’Elba ... lanazione.it

enzo puccini muore allIsola d'Elba, 80enne si sottopone a una tac e poi muore (nel giorno del suo compleanno): disposta l'autopsiaLa tragedia presumibilmente per un malore. L'uomo, Enzo Puccini, di Capoliveri, era molto conosciuto sull'isola ... corrierefiorentino.corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.