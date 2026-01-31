Enzo Puccini muore all’improvviso durante una Tac nel giorno del suo compleanno choc a Portoferraio

Enzo Puccini, il popolare postino di Capoliveri, è morto all’improvviso mentre si sottoponeva a una Tac a Portoferraio. Aveva 80 anni e stava facendo il controllo nel poliambulatorio MedicArt, nel giorno del suo compleanno. Improvvisamente si è sentito male e non c’è stato niente da fare. La notizia ha sconvolto tutto il paese.

L'80enne ha accusato il malore mentre effettuava il controllo. Enzo Puccini, ottantenne molto conosciuto a Capoliveri per essere stato per decenni il postino del paese, è morto improvvisamente giovedì 29 gennaio all'interno del poliambulatorio MedicArt di Portoferraio. L'uomo si era recato nella struttura privata per un controllo di routine, ma quello che doveva essere un semplice accertamento diagnostico si è trasformato in una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Secondo quanto ricostruito, Puccini stava effettuando una Tac o un esame strumentale analogo quando ha accusato un malore improvviso. «Il signor Puccini era una figura molto legata alla nostra comunità, sia per la sua storia personale che per il ruolo della figlia Fiorella nel Comune. » Così il sindaco Walter Montagna ha voluto ricordare Enzo Puccini dopo la sua improvvisa scomparsa all'Isola d'Elba.

