I piloti della scuderia McLaren, Norris e Piastri, hanno espresso preoccupazione riguardo a un possibile ritiro di Max Verstappen dalla Formula 1. La questione riguarda l'impatto che potrebbe avere sulla competitività del campionato mondiale, con particolare attenzione alla perdita di interesse e di sfide stimolanti. La discussione si concentra sulla presenza di Verstappen come protagonista centrale e sulle conseguenze di una sua assenza.

? Cosa sapere I piloti McLaren Norris e Piastri temono l'eventuale ritiro di Max Verstappen dalla Formula 1.. L'assenza del quattro volte campione mondiale minerebbe l'equilibrio competitivo del campionato 2025.. Lando Norris e Oscar Piastri hanno espresso forti preoccupazioni presso la sede McLaren a sud di Londra riguardo alla possibile uscita di scena di Max Verstappen dalla Formula 1, un evento che minerebbe profondamente l’equilibrio competitivo del campionato. Il pilota britannico, che ha conquistato il titolo mondiale nel 2025 superando Verstappen per soli due punti lo scorso anno, ha definito deplorevole l’eventualità che uno dei migliori piloti della storia abbandoni le competizioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, il timore McLaren: senza Verstappen il mondiale perde valore

How McLaren self-sabotage let Max Verstappen force a title showdown

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