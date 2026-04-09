F1 Lambiase passa in McLaren | lo storico ingegnere di Verstappen lancia un segnale?

Da gennaio 2028, l’ingegnere di pista che ha lavorato a lungo con il pilota campione del mondo di Formula 1 cambierà squadra. Dopo anni nel team Red Bull, il professionista si trasferirà a lavorare con il team McLaren, diretto da Andrea Stella. La notizia è stata confermata ufficialmente e segna un cambiamento importante per entrambe le squadre coinvolte.

Ora è ufficiale, Lambiase dal 2028 lavorerà con McLaren. Lo storico ingegnere di pista di Max Verstappen lascia la Red Bull per trasferirsi alla corte di Andrea Stella. A partire dal 2028, Gianpiero Lambiase, figura centrale nell’organigramma della Red Bull e storico ingegnere di pista di Max Verstappen, entrerà a far parte della McLaren. L’ufficialità, giunta in seguito alle diffuse indiscrezioni della stampa internazionale, definisce il passaggio di Lambiase a Woking con la carica direttiva di Chief Racing Officer. LAMBIASE Gianpiero, Race Engineer of Max Verstappen, pF1, Lambiase passa in McLaren: lo storico ingegnere di Verstappen lancia... 🔗 Leggi su Sportface.it Lambiase, addio alla Red Bull? La McLaren lo tenta. Che farà Verstappen?Giampiero Lambiase, storico ingegnere di Max Verstappen, potrebbe lasciare Red Bull. Giampiero Lambiase lascerà Max Verstappen per andare in McLaren: effetto domino in Formula 1Voci insistenti danno oramai per certo il futuro accordo di Gianpiero Lambiase con la McLaren a partire dal 2028. Temi più discussi: F1 - CLAMOROSO: Gianpiero Lambiase lascia Red Bull; Sconquasso Red Bull: McLaren ha convinto Lambiase con un’offerta astronomica; Lambiase, l'ingegnere di Verstappen, è destinato a passare alla McLaren nel 2028; F1 | Lambiase in McLaren nel 2028: assumerà il ruolo di Chief Racing Officer. F1, Lambiase lascia la Red Bull: passerà in McLaren nel 2028. UfficialeSecondo la testata 'De Limburger', l'ingegnere di pista di Max Verstappen Gianpiero Lambiase potrebbe lasciare la Red Bull per approdare in McLaren nel 2028. Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: ... sport.sky.it F1 | Ufficiale: Lambiase in McLaren dal 2028. Sarà Chief Racing Officer e riporterà ad Andrea StellaRed Bull e McLaren hanno ufficializzato il passaggio di Gianpiero Lambiase, attuale ingegnere di pista di Max Verstappen, che avverrà nel 2028. Sarà Chief Racing Officer e riporterà ad Andrea Stella. it.motorsport.com Ora è ufficiale: Gianpiero Lambiase lascia Red Bull e passa alla McLaren Le anticipazioni della mattinata trovano riscontro ufficiale: Lambiase passa da Milton Keynes a Woking #F1 #RedBull #McLaren x.com #barnews - 09/04/2026 #Formula1 #gianpierolambiase Gianpiero passa al Papaya Secondo quanto riportato dai media olandesi De Limburger e De Telegraaf, Gianpiero Lambiase, storico ingegnere di pista di Max Verstappen e capo del reparto cors - facebook.com facebook