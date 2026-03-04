Il quinto Mondiale di Formula 1 si avvicina e il futuro di Verstappen rimane in bilico. Il pilota ha davanti a sé la sfida di conquistare il primo successo con il motore prodotto dalla Red Bull, un elemento chiave per la sua stagione 2026. La sua performance sarà decisiva per il suo ruolo nel mercato dei piloti e per il confronto con gli avversari in corsa.

"Quando ho visto la macchina pronta per uscire in pista, ho avuto i brividi". Max Verstappen, almeno a parole e dopo 233 GP in F1, sa ancora emozionarsi. Domenica a Melbourne inizia il Mondiale e il quattro volte campione del mondo ha parlato così della RB22, la prima monoposto della storia di Red Bull spinta da una power unit interamente sviluppata in casa, in partnership con Ford. Anche per un pilota esperto come lui non sarà una stagione come tutte le altre, questa è una sfida sportiva importante: lanciare la nuova monoposto della rivoluzione regolamentare e magari portarla subito alla vittoria. L'olandese arriva a questa stagione indossando la consapevolezza di aver appena sfiorato qualcosa di storico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quinto Mondiale F1 e uomo mercato? Perché il 2026 di Verstappen è un anno decisivo

