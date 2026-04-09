Sono iniziati i incontri tra i vertici della Formula 1 e i tecnici delle squadre per discutere delle modifiche alle regole introdotte con il nuovo ciclo regolamentare. Questi incontri mirano a affrontare le criticità emerse nelle prime tre gare della stagione. Le riunioni si svolgono in vista del Gran Premio di Miami, con l’obiettivo di definire eventuali aggiustamenti alle norme.

Tre incontri per affinare le nuove regole, non per stravolgerle. La Formula 1 sta approfittando della pausa forzata per la cancellazione dei GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita per provare a migliorare le rivoluzionarie novità introdotte quest’anno, novità che hanno sicuramente avuto un impatto importante sui valori in pista e sulle corse, generando, come era inevitabile che fosse, favorevoli e contrari. Alla luce delle tante indicazioni fornite dai protagonisti, oggi si è svolto il primo meeting che ha coinvolto i leader tecnici dei costruttori, piloti e vertici dello sport per affrontare le criticità emerse nei primi tre GP. Un secondo incontro si terrà la prossima settimana con l'obiettivo di finalizzare le proposte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Regole F1, tre incontri per le (poche) modifiche. Ecco cosa accadrà dal GP di Miami

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