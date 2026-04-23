F1 2026 | il grido di Vettel il rischio che la tecnologia uccida il pilota

Sebastian Vettel ha espresso preoccupazioni riguardo alle nuove normative tecniche della Formula 1 in vigore dal 2026, criticando in particolare il sistema di gestione energetica 50:50. Secondo il pilota, questa regolamentazione potrebbe ridurre la libertà di guida e influire sulla capacità dei piloti di controllare le vetture durante le gare. La sua voce si aggiunge a un dibattito più ampio tra gli addetti ai lavori sulla sicurezza e le modifiche delle regole.

?? Cosa sapere Sebastian Vettel critica le nuove normative tecniche della Formula 1 per il 2026. La gestione energetica 50:50 rischia di limitare la capacità di guida dei piloti. Sebastian Vettel lancia un allarme critico sulle nuove normative tecniche del 2026, temendo che la Formula 1 possa sacrificare la propria essenza e il proprio cuore in nome di cambiamenti strutturali che stanno già dividendo piloti e appassionati. Il quattro volte campione del mondo ha espresso forti preoccupazioni rigua .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1 2026: il grido di Vettel, il rischio che la tecnologia uccida il pilota Notizie correlate Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher. Il pm: «C'è il rischio che uccida ancora». Salvini: giusto che paghiCarmelo Cinturrino, assistente capo di polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di... Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher. Il pm: «C'è il rischio che uccida ancora»Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di...