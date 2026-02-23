Carmelo Cinturrino fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher Il pm | C' è il rischio che uccida ancora Salvini | giusto che paghi

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, è stato arrestato dopo essere stato accusato dell’omicidio di un pusher avvenuto a Rogoredo. Il motivo dell’arresto deriva dalle prove raccolte che collegano il poliziotto alla scena del delitto, avvenuto il 26 gennaio. Il pubblico ministero ha evidenziato il rischio che possa commettere altri atti violenti. L’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine, che hanno seguito un’indagine lunga e complessa.

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è stato fermato stamattina su disposizione della Procura di Milano, mentre era al lavoro in commissariato, in via Mecenate. L'agente era in servizio dalle 8 di stamani e circa un'ora dopo, è stato riferito, sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile coordinati dalla Procura. Con una nota il procuratore Marcello Viola, che coordina col pm Giovanni Tarzia le indagini della Squadra mobile della Polizia sull'omicidio del presunto pusher 28enne, ha comunicato che stamani è stato eseguito un provvedimento di fermo (alla base il pericolo di fuga) a carico di Cinturrino, 42 anni assistente capo del Commissariato Mecenate, «gravemente indiziato» dell'omicidio volontario di Mansouri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher. Il pm: «C'è il rischio che uccida ancora»

Pusher assassinato a Rogoredo, il poliziotto Carmelo Cinturrino fermato per omicidio volontario: "C'è il rischio che uccida ancora" Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo senza opporre resistenza, e il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario.

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontario

Rogoredo, svolta nell'inchiesta: fermato il poliziotto che sparò a Mansouri. L'accusa è di omicidio volontario

