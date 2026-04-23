L’export di ortofrutta italiana ha registrato un aumento dell’11% rispetto all’anno precedente, nonostante la mancanza di circa 120 mila lavoratori nel settore. La crescita delle vendite all’estero si mantiene stabile, mentre le aziende affrontano difficoltà nel reperire personale per la raccolta e la lavorazione dei prodotti. La situazione evidenzia una tensione tra domanda internazionale e problemi di manodopera nel comparto agroalimentare.

? Cosa sapere L'export di ortofrutta italiana cresce dell'11% nonostante la carenza di 120 mila lavoratori.. Il vuoto occupazionale e i costi energetici minacciano la competitività del settore in Basilicata.. L’export di ortofrutta italiana registra un incremento dell’11% in termini di valore e dell’8% in volume, raggiungendo la soglia delle 4 milioni di tonnellate nonostante la carenza di oltre 120 mila lavoratori nel settore. I dati analizzati evidenziano come il comparto agricolo nazionale stia vivendo una fase di espansione commerciale senza precedenti sui mercati esteri, posizionandosi stabilmente tra i leader europei accanto a nazioni come i Paesi Bassi e la Spagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Export ortofrutta: boom di vendite e il rischio mancanza di braccia

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