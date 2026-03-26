Sabato 28 marzo, presso la concessionaria Clas a Ospedaletto, si terrà l’evento “Motori & 4 Zampe” organizzato da Clas in collaborazione con Dog’s Town Stranomondo. L’appuntamento inizierà alle 16:00 e si svolgerà presso la sede di via Meucci 2A. L’iniziativa prevede la partecipazione di appassionati di motori e proprietari di cani.

Clas, in collaborazione con Dog’s Town Stranomondo, organizza sabato 28 marzo l’evento esclusivo 'Motori & 4 Zampe', presso la sede di via Meucci 2A, Ospedaletto (PI), a partire dalle ore 16:00. Durante l’evento sarà possibile osservare da vicino i mezzi commerciali Clas, approfondendone le caratteristiche tecniche, le funzionalità e le soluzioni innovative pensate per il lavoro professionale. Il Team Clas, sarà a disposizione per fornire informazioni dettagliate e consulenze personalizzate ai visitatori. In collaborazione con Dog’s Town Stranomondo, sarà allestita un’area riservata ai cani, dove i partecipanti potranno ricevere indicazioni gratuite su alimentazione, educazione e attività ludico-ricreative per il benessere complessivo degli animali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - 'Motori & 4 Zampe' alla concessionaria Clas di Ospedaletto

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