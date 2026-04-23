Ex studenti festeggiano il prof Cervi Una serata di ricordi e solidarietà

Sabato sera, presso un locale della città, un gruppo di ex studenti si è riunito per celebrare il professore Cervi, figura molto apprezzata tra gli ex studenti. Durante l'evento, sono stati condivisi ricordi e aneddoti legati agli anni trascorsi insieme nell'istituto scolastico. La serata ha visto anche momenti di solidarietà, con donazioni e interventi di ringraziamento rivolti al docente. L'incontro si è concluso con un brindisi collettivo in suo onore.

Una serata carica di emozione, ricordi e riconoscenza quella andata in scena sabato scorso alla "Vecchia Trattoria di Romani", dove circa 70 persone, tra insegnanti ed ex studenti, si sono ritrovate per festeggiare gli 80 anni del professor Gianni Cervi, storico docente di Lettere all’Istituto tecnico per ragionieri "Cavazzi", dove ha insegnato per oltre trent’anni e dove il professor Cervi ha lasciato un segno profondo in generazioni di studenti. A dimostrarlo è stata la nutrita partecipazione all’iniziativa, organizzata dai rappresentanti di cinque classi quinte della sezione B diplomatesi tra il 1982 e il 1986. A più di quarant’anni dal diploma, ex alunni e colleghi hanno voluto rendere omaggio al loro professore, testimoniando un legame di stima e amicizia rimasto intatto nel tempo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex studenti festeggiano il prof Cervi. Una serata di ricordi e solidarietà Notizie correlate Antenucci, tuffo nei ricordi di un bomber. Una serata con i giovani campioni copparesiAlla Galleria civica “Alda Costa” di Copparo, il settore giovanile rossoblù si è ritrovato lunedì sera per uno speciale incontro formativo, parte... Intossicazione alimentare in gita, 18 studenti all’ospedale: malore di massa al Museo CerviReggio Emilia, 28 marzo 2026 – Diciotto ragazzini di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati portati in ospedale per un’intossicazione...