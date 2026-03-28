Intossicazione alimentare in gita 18 studenti all’ospedale | malore di massa al Museo Cervi

Diciotto studenti tra i 13 e i 16 anni sono stati ricoverati in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare. L’episodio si è verificato dopo aver consumato una cena nella serata precedente in una località del Parmense. L’evento si è verificato durante una gita scolastica presso il Museo Cervi di Reggio Emilia. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo alle cause specifiche dell’intossicazione.

Reggio Emilia, 28 marzo 2026 – Diciotto ragazzini di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati portati in ospedale per un’intossicazione alimentare causata dalla cena della sera prima consumata a Salsomaggiore, nel Parmense. Il malore di massa al Museo Cervi. I minorenni della scolaresca proveniente dal Veneto hanno accusato conati e nausea mentre ieri pomeriggio si trovavano in gita d’istruzione al Museo Cervi di Gattatico. Da qui è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto cinque ambulanze che hanno caricato gli studenti – con codici lievi di gravità – per trasportarli al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove sono stati sottoposti ad accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intossicazione alimentare in gita, 18 studenti all’ospedale: malore di massa al Museo Cervi Articoli correlati Intossicazione alimentare al pranzo degli scacchisti. A decine si sentono male, due minori in ospedaleLivorno, 20 gennaio 2026 – Una giornata di gioco e convivialità si è trasformata in un caso sanitario. Leggi anche: Rosalia, la foto dall'ospedale dopo lo stop al concerto e l'intossicazione alimentare: come sta