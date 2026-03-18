Antenucci tuffo nei ricordi di un bomber Una serata con i giovani campioni copparesi

Lunedì sera alla Galleria civica “Alda Costa” di Copparo si è svolto un incontro tra il settore giovanile rossoblù, con la partecipazione di Antenucci che ha condiviso ricordi e esperienze da bomber. L’evento ha visto coinvolti i giovani calciatori, che hanno potuto ascoltare e dialogare con il calciatore, all’interno di un appuntamento formativo promosso dal club e inserito nel programma di approfondimenti della stagione.

Alla Galleria civica “Alda Costa” di Copparo, il settore giovanile rossoblù si è ritrovato lunedì sera per uno speciale incontro formativo, parte integrante del programma di approfondimenti collaterali intrapreso dal Club fin da inizio stagione. Il secondo appuntamento, ha visto come protagonista Mirko Antenucci, ex capitano della Spal e calciatore professionista in squadre italiane ed estere, invitato da Andrea Tralli, responsabile del vivaio, e Alessandro Crivellaro, direttore generale, a testimoniare a piccoli calciatori e genitori la propria esperienza. Una sala gremita per ascoltare il percorso di vita vissuto da Antenucci, accompagnato nella sua testimonianza dal giornalista Enrico Menegatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antenucci, tuffo nei ricordi di un bomber. Una serata con i giovani campioni copparesi Articoli correlati Tuffo nei ricordi con "Caro Carosello"La stagione di "Teatri d’Autore 2025-26", organizzata da Amat, fa tappa domani alle 21,15, al Teatro Comunale di Gradara con lo spettacolo "Caro... Uovo sbattuto, un tuffo nei ricordi con la ricetta della nonnaIl sapore di una volta, una coccola dal gusto inconfondibile che la nonna e poi la mamma preparava per una merenda diversa e più golosa del solito.